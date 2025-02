Napolipiu.com - Capello: “Napoli in calo”

: “in”">La corsa Scudetto si infiamma con l’Inter che scavalca ile si prepara al big match del “Maradona” in programma sabato alle 18. Tuttavia, come evidenziato da Fabiosulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la lotta non è ristretta ai soli nerazzurri e azzurri. L’Atalanta di Gasperini si inserisce prepotentemente tra le candidate, forte della netta vittoria ottenuta contro l’Empoli e della possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato dopo l’uscita dalle coppe.Inter avanti, ma senza brillareIl sorpasso dell’Inter sulè arrivato dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, masottolinea come la prestazione dei nerazzurri non sia stata affatto convincente: “La squadra di Inzaghi ha mostrato i limiti già emersi nelle ultime settimane: manovra lenta, prevedibile e poca ferocia nella pressione e nel recupero palla”.