Tvplay.it - Caos Milan, si fa piazza pulita: rivoluzione decisa

Ilpronto a rifondare la rosa in estate. In cantiere unatotale: diversi i top player verso l’addio.E’ divenuta ancora più in salita, per il, la strada che porta verso il quarto posto in classica. La Juventus, grazie alla vittoria conquistata ieri a Cagliari, è salita a +8 rispetto ai rossoneri costretti ora ad inseguire e ad evitare ulteriori scivoloni nelle 12 partite che mancano alla conclusione del campionato. Il club crede ancora nelle possibilità di staccare il pass valevole per la prossima edizione della Champions League ma, al tempo stesso, è consapevole del fatto che la rosa, in estate, andrà rifondata a prescindere da quello che sarà ilmento finale in classifica., si fa– TvPlay.it (Ansa)Diversi gli elementi dell’attuale gruppo che il management sta pensando di sacrificare e vendere al miglior offerente, così da avviare un nuovo ciclo con protagonisti differenti.