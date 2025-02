Tpi.it - “Canto come 30 anni fa?”: Giorgia scherza con Fabio Fazio e replica a Mogol

ironica alle critiche di, che nei giorni scorsi le aveva rimproverato di cantare “si cantava trent’fa”.Ospite dia Che Tempo Che Fa, la cantante, reduce dal sesto posto al Festival di Sanremo con il brano La cura per me, ci ha più volteto su insieme al conduttore, pur senza mai fare il nome di.“Sto ricevendo delle dimostrazioni d’affetto e di stima che mai prima”, ha detto. “Ma canti in un modo pazzesco,trent’fa!”, l’ha applauditacon un tono evidentemente sarcastico.“Ma magari! Ma dove si firma per avere la stessa voce dopo trent’?”, ha commentato l’artista scoppiando a ridere.Nel corso dell’intervista, più volte i due sono tornati a fare riferimento ai famigerati “trent’” di esperienza canora di, accompagnando sempre la frase a sorrisi e risate ironiche.