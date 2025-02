Sololaroma.it - Candela: “Pellegrini importante per la Roma, Dybala patrimonio del calcio”

Periodo sicuramente intenso per la, per questioni di campo e non. Oggi la squadra sarà impegnata nella sfida interna contro il Monza, un nodo cruciale per la rincorsa all’Europa visti i passi falsi delle concorrenti, mentre dietro alle quinte si lavora a nuovo stadio a Pietralta, rinnovi di contratto dei giocatori e tanto altro. Di ciò che sta accadendo sul rettangolo di gioco ha parlato un giallorosso doc come Vincent, intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, margine dell’evento Topps Rip Night (per gli appassionati di carte sportive da collezione) al Covo del Nerd.“Sono sempre allo Stadio Olimpico, ci torno da 29 anni. Per me è una vera e propria passione”, e chi meglio si lui dunque può dare una visione dell’attuale, a cominciare dal percorso in Europa League: “In pochi al mondo hanno l’esperienza di Ranieri.