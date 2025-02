Lettera43.it - Canada, lanciata petizione per revocare la cittadinanza a Elon Musk

Oltre 150 mila abitanti delhanno firmato unachiedendo al primo ministro Justin Trudeau dila. Sotto accusa la sua vicinanza con Donald Trump, che in più occasioni ha minacciato di voler trasformare la nazione nel 51esimo Stato degli Usa. A lanciare l’iniziativa è Qualia Reed della British Columbia con il sostegno di Charlie Angus, parlamentare del New Democrat e da sempre critico nei confronti del patron di X. Pur nato in Sudafrica, il magnate vanta il passaporto canadese grazie alla madre Maye, originaria di Regina, capitale del Saskatchewan. Si presume che le firme aumenteranno ancora, dato che c’è tempo per supportare lafino al 20 giugno.(Getty Images).Ilcontro: «Attività contro l’interesse nazionale»Depositata il 20 febbraio, laaccusadi aver «intrapreso attività che vanno contro l’interesse nazionale» agendo come consigliere di Trump.