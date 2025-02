Iltempo.it - Campus Bio-Medico presenta al Senato il 2° Rapporto One Health "La salute della città e dei territori"

Roma, 24 febbraio 2025 –inclusive, dotate di spazi verdi, una sanità accessibile e innovativa, una mobilità sostenibile nonché una gestione efficientemanutenzione urbana. Sono questi gli aspetti principali che la progettazione urbana è chiamata ad affrontare nel prossimo futuro, a partire dalla creazione di spazi sicuri e inclusivi, il miglioramentopubblica e la prevenzione delle disuguaglianze. È quanto è emerso dal 2°One“Lae dei” delBio-di Roma, in collaborazione con l'Istituto Piepoli, eto al. La ricerca ha esaminato l'evoluzione prevista delle aree urbane italiane entro il 2050, analizzando le principali sfide e opportunità in un contesto di profondi cambiamenti, come l'invecchiamentopopolazione e le trasformazioni economiche, sociali e culturali.