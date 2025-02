Anteprima24.it - Camper rubato in deposito giudiziario ritrovato in campo rom: 19enne denunciata dai Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata trovata in possesso di unin undaiunadomiciliata presso ilrom di Gricignano di Aversa, nel Casertano. La ragazza è accusata di ricettazione. Il fatto è avvenuto a Maddaloni, dove nella notte dello scorso 12 febbraio, neldi via Forche Caudine, ignoti forzarono il cancello di ingresso e rubarono unsequestrato. Le indagini deidella stazione di Maddaloni partirono immediatamente, e si sono sviluppate attraverso la visione di immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate lungo le arterie stradali percorse dai malviventi e tramite una pressante attività di “Web patrolling”, ossia un profondo monitoraggio della rete internet, in particolare dei social, realizzato con l’incrocio dei dati acquisiti dai siti web di vendita di mezzi e pezzi di ricambio.