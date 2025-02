Lanazione.it - Camper distrutto dalle fiamme. Ustionata una famiglia di turisti. Gravissimi padre e figlia di tre anni

Pochi istanti ed è stato l’inferno. Un inferno di fuoco e terrore, in una domenica che doveva essere di serenità e relax. Unè stato, madre e la figlioletta di tresono stati ricoverati in gravi condizioni per le ustioni. Tutto è successo ieri mattina, intorno alle 10, in Valsorda, nel comune di Gualdo Tadino. La(quattro persone, c’era anche la sorellina più grande, quattro, miracolosamente illesa), originaria di Loreto in provincia di Ancona, era nella casa mobile parcheggiata, dopo aver trascorso la notte. Erano in corso i preparativi per la colazione: gesti “normali“, fatti chissà quante volte. Qui si fermano le certezze perché gli accertamenti sono ancora in corso e non è chiaro cosa sia accaduto in quei drammatici momenti. L’incendio si sarebbe avviato da un fornelletto acceso per fare il caffè.