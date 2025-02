Oasport.it - Calendario Mondiali sci di fondo Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming

Sta arrivando l’appuntamento principe della stagione dello sci di: idi, in Norvegia. Da mercoledì e fino al 9 marzo sarà tempo a trazione iridata, con la Norvegia che ha tutta l’intenzione di portare a casa quante più vittorie possibili.E, del resto, il materiale umano non manca, a partire da Johannes Hoesflot Klaebo che non è soltanto il più forte di tutti a livello sprint. Al maschile, se non l’en plein, il team norge può sfiorarlo senza nemmeno troppa difficoltà; al femminile più varietà. L’Italia può dire la sua almeno per tutto quel che riguarda Federico Pellegrino, chiamato ancora una volta a sorreggere le sorti deltricolore fin dal 26 febbraio, giorno delle sprint.Idisaranno trasmessi in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport.