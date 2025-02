Oasport.it - Calendario Mondiali salto con gli sci Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionatidicon gli sci, evento clou della stagione preolimpica inda giovedì 27 febbraio a sabato 8 marzo. Nella suggestiva località norvegese verranno assegnati nel complesso sette titoli iridati, con quattro competizioni individuali (due per genere) e tre a squadre (femminile, maschile e mista).L’Italia, priva di Giovanni Bresadola da inizio stagione, può ambire ad un buon piazzamento nella top10 nella gara femminile su trampolino piccolo con Lara Malsiner (che sta trovando stabilità anche sugli impianti di grandi dimensioni) e nelle due prove a squadre a cui prenderà parte in base alle convocazioni della vigilia, ovvero quella mista e quella riservata alle donne.Guarda idicon gli sci su DAZN.