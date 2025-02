Oasport.it - Calendario Mondiali juniores sci alpino 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dal 27 febbraio al 6 marzo idi sciterranno banco e la sede sarà molto speciale perché la competizione riservata alla Next Gen del Circo Bianco andrà in scena a Tarvisio. La compagine tricolore, quindi, avrà il vantaggio di conoscere le piste sulle quali si gareggerà, volendo sfruttare l’occasione di mettersi in mostra in vista di quel che sarà.Un evento che coinvolgerà ben 382 gli atleti, in rappresentanza di 60 Paesi, tra i 15 e i 20 anni che si contenderanno il titolo in sei discipline dello sci, ovvero discesa libera e superG per le gare di velocità, slalom gigante e slalom per le prove tecniche, oltre agli eventi di squadra (come parallelo e combinata a squadre), previsti anche nello schedule deiassoluti a Saalbach (Austria).Numerosa sarà la pattuglia azzurra presente e non potrebbe essere altrimenti.