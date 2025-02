Oasport.it - Calendario Coppa Italia calcio 2025: dove vedere in tv Inter-Lazio e Juventus-Empoli, programma, streaming

Siamo pronti per vivere gli ultimi due match valevoli come Quarti di Finale della2024-. Dopo aver già ufficializzato due delle quattro semifinaliste della competizione nostrana, attendiamo le ultime due squadre.Ultime due squadre che usciranno dai quarti di finale che si giocheranno nelle prossime serate. Si inizierà già da domani, martedì 25 febbraio alle ore 21.00 con unessantissimoallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Chi uscirà vincente da questo scontro andrà a sfidare il Milan nelle semifinali.Mercoledì 26 febbraio, sempre alle ore 21.00, si chiuderà il quadro dei quarti di finale conche andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Chi vincerà questa partita se la dovràcontro il Bologna nelle semifinali che, giova ricordarlo, saranno nella formula di andata e ritorno.