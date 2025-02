Dailymilan.it - Calciomercato Milan, João Félix convince solo Conceiçao…

Arrivato nelinvernale alstandoSérgio Conceição che non ci rinuncia maiL’effettoalsembra già svanito. Dopo l’esordio con goal in Coppa Italia contro la Roma il portoghese sembra essere tornato sui livelli visti nelle ultime stagioni. La prestazione offerta contro la Roma aveva fatto già impazzire sui social i tifosi rossoneri che dopo anni erano tornati a vedere un campione indossare la maglia rossonera, tant’è che si parlava già di trattenerlo in rossonero.Nelle ultime partite il portoghese di proprietà del Chelsea ha cominciato ha far vedere qualche lampo ma tanta tanta ombre con prestazioni deludenti che però non hanno scoraggiato mister Sérgio Conceição che non si è mai privato del numero 79, nonostante spesso fosse meno incisivo rispetto ai vari Pulisic, Rafael Leao e Gimenez sostituti prima di lui.