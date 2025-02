Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ecco quanto chiede Zlatan Ibrahimovic per Rafael Leao: la cifra

Ildelpotrebbe prevedere una cessione eccellente,potrebbe anche far partire. La.Ilsi prepara a recuperare la gara del Dall’Ara di Bologna, i rossoneri devono farsi perdonare l’eliminazione contro il Feyenoord e per farlo devono centrale almeno il quarto posto in Serie A. Non sarà facile ma Sergio Conceiçao non ha altri obiettivi. E’ vero che c’è ancora la Coppa Italia ma la qualificazione in Champions League resta per la storia del club un obiettivo superiore a una Supercoppa o coppa nazionale.Il Diavolo perde anche contro il Torino, il ruolino dei rossoneri sta diventando preoccupante. Infatti il quarto posto, occupato dalla Juventus con 49 punti, è distante 8 punti (ma c’è da recuperare la sfida contro il Bologna). Anche contro la squadra di Urbano Cairo si è visto unche non ha giocato in modo coeso, tanto che la dirigenza sta iniziando a valutare la posizione di alcuni dei suoi titolari.