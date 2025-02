Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, occhi sul talento del Manchester United! Nuovo nome per l’attacco: tutti gli ultimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24suldeli dettagli in vista della sessione estivaIlnon dorme mai. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.com, i bianconeri starebbero monitorando Antony, esterno del, attualmente in prestito al Real Betis.L’esterno sta mostrando tutte le sue qualità e tanti top club europei che stanno monitorando le sue prestazioni e che in estate potrebbero avviare un asta per accaparrarsi il brasiliano: in quel caso i bianconeri osserveranno la situazione.Leggi suntusnews24.com