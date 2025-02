Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ipotesi Barcellona per un big bianconero! Cosa succede: tutti gli aggiornamenti in vista dell’estate

di RedazionentusNews24per un big. Dusan Vlahovic sarebbe stato riproposto ai blaugranaIl futuro di Vlahovic allaè sempre in bilico, con un rinnovo che pare ormai lontano ed un contratto in scadenza a giugno 2026. Come riferito dal portale spagnolo Todofichajes.com, l’attaccante serbo sarebbe stato offerto dal suo entourage alindella prossima sessione estiva di.Il club blaugrana sarebbe alla ricerca di un bomber per il dopo Lewandowski, e la situazione contrattuale di Vlahovic potrebbe fare gola alla società catalana. Staremo a vedere.Leggi suntusnews24.com