Calciomercato Inter, il club cambia approccio! Ecco le nuove linee guida dettate da Oaktree

di Redazione, illeda. La conferma del presidente MarottaNella conferenza stampa post CDA, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato cosi del nuovoal.IL NUOVO MODELLO DI– «Non sarà unmento radicale,un po’ l’al. Negli ultimi anni siamo ricorsi ai giocatori svincolati, faremo qualche innesto giusto, alcune idee le stiamo già portando avanti adesso. Il modo per ringiovanire la rosa è fare investimenti. Vogliamo dare valore alla rosa e alci ha dato questa possibilità: lavoreremo in armonia con la Proprietà, considerando comunque che la rosa attuale sarebbe già competitiva anche per la prossima stagione».