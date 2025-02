Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: successo importante per la formazione di mister D’Amore che adesso rientra in zona playoff. L’Imolese sorride con Melloni e torna in corsa

TUTTOCUOIO0IMOLESE1 TUTTOCUOIO: Carcani; Veron, Casari (38’st Renda), Moretti (40’st Del Rosso), Bardini, Fino, Sansaro (20’st Russo), Lorenzini, Chiti, Benericetti (28’st Centonze), Boiga. A disp. Dainelli, Forte, Haka, Severi, Fiscella. All. Firicano. IMOLESE: Adorni; Ballanti (32’st Manzoni), Ale, Elefante, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (38’st Garavini), Manes (44’st Gasperoni), Pierfederici (14’st Lolli),(20’st Raffini). A disp. Salgado, De Chiara, Mattiolo, Diawara. All.. Arbitro: Copelli di Mantova. Reti: 27’ pt. Note: ammoniti: Fino, Veron, Ale, Manes.fa il blitz a Ponte a Egola eprepotentemente inper i. Dopo ilcontro il Lentigione, i rossoblù si ripetono anche nello scontro diretto in casa del Tuttocuoio, volando a +4 sui toscani (con doppio scontro diretto a favore) e accorciando a -4 proprio sui reggiani, sconfitti nel finale dal Forlì.