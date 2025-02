Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. La Sansovino allunga. Scivola l’Alberoro

Leggi su Sport.quotidiano.net

il passo lache ritrova quindi il sorriso ma ritrova soprattutto i tre punti. La squadra di Giacomo Chini (nella foto) regola di misura il Torrita. Un successo per 2-1 con l’ultima in classifica ma che ha dato filo da torcere, in casa della capolista. Allo stadio Le Fonti sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio con Bartoli all’11’. Laperò non si lascia scoraggiare e al 27’ trova il pareggio con Rosi. Prima dell’intervallo ecco arrivare il sorpasso. Ci pensa Vasseur a depositare in rete il gol del 2-1 che vale tantissimo visto che dietro pareggiano le principali inseguitrici e quindi adesso lapuò vantare 9 punti di vantaggio sulla seconda e 12 sulla terza della classe. Sul secondo gradino del podio c’è il Casentino Academy che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Montagnano di Giusti ormai sempre più lontano dalla zona calda e con il trenino playoff decisamente vicino.