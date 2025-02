Calcio Motta si gode la Juve | Scudetto? Partita per partita

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 feb. (askanews) – Basta un gol del ritrovato Vlahovic allantus per strappare i tre punti al Cagliari. Quarta vittoria consecutiva in campionato dellantus.Thiagogongola: “Nel primo tempo non abbiamo chiuso la, conosciamo le difficoltà nel giocare a Cagliari e nella ripresa abbiamo sofferto portando i tre punti a casa. Coi due centrali potevamo creare superiorità numerica, abbiamo sfruttato i lanci lunghi. Abbiamo gestito bene il possesso, il campo era veloce e ha aiutato. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, peccato non averla chiusa. Forse ci è mancata un po’ di lucidità dopo i tanti impegni. Avremmo giocato diversamente la ripresa, quantomeno abbiamo saputo soffrire”. “? Pensiamoper, stiamo entrando nel momento importante del campionato.