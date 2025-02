Oasport.it - Calcio femminile, Italia attesa ad una sfida probante contro la Danimarca in Nations League

La prova del nove. La Nazionalena ditorna subito in scena nella seconda giornata della Lega A di2025. Le azzurre, vittoriose per 1-0il Galles a Monza, vanno a caccia dei tre puntilanel match previsto domani alle 18.15 sul rettangolo verde dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia.Servirà una prestazione di tenore diverso alle nostre portacolori, poco concrete negli ultimi 20 metrile gallesi e troppo lente per larghi tratti del confronto in manovra. Vedremo anche come Andrea Soncin deciderà di affrontare una compagine che, al dodicesimo posto del ranking mondiale, precede proprio le nostre portacolori nella graduatoria mondiale (13° posto).Laa livello continentale vanta un secondo posto e cinque terzi posti all’Europeo (7 volte in semifinale).