.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 20^ giornata

Leggi su .com

In C1 vince il Chiaravalle e ora sogna il play-off, continua la crisi del Pietralacroce, il Cerreto d’Esi pareggia contro il Bayer Cappuccini. In C2 il Castelbellino prosegue l’inseguimento al Lucrezia nel girone A, vince il Ciarnin Senigallia. Nel girone B la Real Fabriano guadagna due punti al Sambucheto. Restano al terzo posto Avenale e Aurora Treia VALLESINA, 24 febbraio– Un’altradel futsal regionale è andata in archivio. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono giocate le partite20^diC1 e C2. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo nei vari campiVallesina e dintorni.C1 Iniziamo il nostro racconto dallaC1. Prosegue la crisi del Pietralacroce, ora in piena zona play-out: i dorici hanno perso 1-3 in casa contro il Monturano che ora è solamente a -1, nonostante la rete di Storari.