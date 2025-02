.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 17^ giornata del girone D

Lo Jesi vince a Macerata e sale al quarto posto. Il Corinaldo, perdente a Chieti, ora è terzo. Il Cus Ancona batte la Lisciani Teramo VALLESINA, 24 febbraio– Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio delle squadreProvincia di Ancona nelD diB dia 5 nella 17^di sabato 22 febbraio. Un momento di Cus Macerata-JesiVince lo Jesi, che in trasferta ha battuto il Cus Macerata per 2-4 grazie alla tripletta di Carnevali e al gol di Di Iorio. La squadra di Pieralisi sale al quarto posto con 25 punti, sfruttando il turno di riposo dell’Eta Beta Fano. Scivola in terza posizione, invece, il Corinaldo, che ha perso 7-6 contro il Città di Chieti che l’ha superato in classifica: non bastano i gol di Pianelli, Bacchiocchi (doppietta), Mancini e Rotatori (doppietta), con la vetta ora distante 6 punti.