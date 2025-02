Oasport.it - Calcio a 5, i convocati dell’Italia per il doppio impegno contro Malta. Torna Merlim

Dopo aver ottenuto 4 punti nelle prime due partite del cammino di qualificazione verso gli Europei 2026 dia 5, l’Italia del futsal è pronta are in scena nel mese di marzo. Gli azzurri di Salvo Samperi saranno infatti protagonisti, nel Gruppo 2, di un: prima in casa, giovedì 6 marzo alle ore 20 al Pala Hockey di Reggio Emilia, poi in trasferta, martedì 11 marzo alle ore 19 sull’isola vicina alla Sicilia.Per gli appuntamenti in agenda, nei quali sarà fondamentale fare bottino pieno, lo staff tecnico italiano ha reso note le proprie convocazioni. Sono 17 i giocatori selezionati: 3 portieri e 14 di movimento. Fra lo spicca sicuramente il nome di Alex, chein nazionale dopo diverso tempo, in un gruppo che ritrova anche due estremi difensori come Carlos Dalcin e Gianluca Parisi.