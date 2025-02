Juventusnews24.com - Cagliari Juve: se il possesso palla è la migliore difesa, è finito il tempo dell’esplorazione. La Juve a freddo – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Paolo Rossi: se ilè la, èil. Il pensiero di Paolo Rossi ne LaQuarta vittoria di fila in Serie A, dimenticata in fretta l’eliminazione dalla Champions League, quarto posto in solitaria. Sono tanti gli aspetti positivi che si porta dietro lantus dal match vinto per 1-0 contro ilnel segno di Dusan Vlahovic.Il giorno dopo la sfida dell’Unipol Domus, come di consueto sul canale Youtube dintusnews24, Paolo Rossi analizza quella che è stata la partita dei bianconeri di Thiago Motta nel suo format ‘La’.Leggi suntusnews24.com