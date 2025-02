Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Paolo Rossi analizza: «Ora il destino è nelle mani dei bianconeri. Questa è la vittoria più coerente, vi spiego» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha commentato il successo in trasferta che consolida ial quarto posto in classifica –Ora ildella. Sui profili social dintusnews24,hato l’importantediper la formazione di Thiago Motta. Ifanno un primo allungo sulla Lazio, quinta in classifica, e si avvicinano alle prime della classe. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)Cosìsu.Leggi suntusnews24.com