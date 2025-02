Juventusnews24.com - Cagliari Juve, la Gazzetta applaude Thiago Motta: «Non solo tre punti pesanti, bravo anche per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ladello Sport oggi in edicola: «Nonper». La pagellaL’edizione odierna delladello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri sera trantus. Tra questi, che ha rilanciato Vlahovic e conquistato un’altra preziosa vittoria.6,5 – Primo tempo in scioltezza, nel secondo troppa sofferenza. Ma sono treper il quarto posto in solitaria. Giusto rilanciare Vlahovic.Leggi suntusnews24.com