Lanotiziagiornale.it - Busta paga più alta da Pasqua: per chi aumenteranno gli stipendi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel governo la discussione è ancora in corso e la spaccatura è tra chi punta alla riduzione dell’Irpef al ceto medio e chi invece spinge per una nuova rottamazione delle cartelle. Ma stando agli ultimi annunci sembra sempre più vicino l’arrivo di un aumento inper chi guadagna più di 28mila euro, con la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% che potrebbe arrivare addirittura entro.L’ultima conferma in questa direzione arriva da Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio alla Camera, in occasione del Cnpr forum. Per Giorganni la riduzione dell’Irpef per il ceto medio dovrebbe arrivare entro le festivitàli. Per chi salirebbero, quindi, glipiùda, le promesse della maggioranzaPer Giorgianni il divario “tra i ceti sociali in Italia è in crescita, influenzato dalla globalizzazione e dall’espansione del settore finanziario europeo, che ha portato a una concentrazione della ricchezza in alcuni settori a scapito di altri”.