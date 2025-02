Lanazione.it - "Buonissima partita. Squadra solida"

"Abbiamo fatto una– spiega Ignazio Abate, allenatore della Ternana –, con un ottimo primo tempo in cui non si è rischiato praticamente nulla. Nella ripresa, dopo dieci minuti siamo passati al 4-3-3 e abbiamo rischiato soltanto quando cercavamo di forzare la giocata da dietro, della quale non c’era bisogno. Laha dato grande sensazione di solidità ed è stata brava a chiudere la gara nei primi 45 minuti". Si sono viste di nuovo qualità e determinazione da primi della classe: "Anche a Campobasso abbiamo fatto la nostra, ma siamo stati troppo leggeri in fase difensiva e nella cura dei dettagli. Contro l’Ascoli ci siamo difesi con la bava alla bocca e si è alzato il livello di attenzione consentendo una migliore espressione anche in fase offensiva, con quattro-cinque calciatori ad accompagnare l’azione.