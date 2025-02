Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern stende l'Eintracht. Insegue il Leverkusen, goleada del Dortmund

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 24 febbraio 2025 - IlMonaco prosegue la sua corsa ine resta saldamente al comando della classifica, al termine della 23^ giornata. I bavaresi sono capolisti e a +8 dal Bayer, che tenta di tenere il passo contro una corazzata che, anche in questo turno, ha prevalso nettamente contro l'Francoforte. Il club delle Aspirine ha sconfitto il fanalino di coda Holstein Kiel, mentre resta apertissima la bagarre per la zona Champions League e non solo. Il riassunto della 23^ giornata Neanche l'è riuscito a fermare la corsa delMonaco. I bavaresi hanno demolito la squadra di Francoforte tra le mura amiche dell'Allianz Arena, dove i gol di Olise, Ito, Musiala e Gnabry hanno chiuso il match su un rotondo 4-0. Quello di Monaco di Baviera, però, non è l'unico risultato netto di questo turno del campionato tedesco.