Ilgiorno.it - Buccinasco, a scuola il libro di Veltroni sulla Costituzione. Ma la Lega non ci sta: “È indottrinamento”

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 febbraio 2025 – Un-gate con scontro politico sullo sfondo a, popoloso comune dell’hinterland milanese. Accade, a leggere un’interrogazione presentata dallain parlamento, dopo che il sindaco e l’assessore del Pd hanno fatto visita alle scuole elementari della cittadina, portando in dono unscritto da Walter. Il documento L’iniziativa, secondo il deputato del Carroccio Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, avrebbe suscitato le proteste dei genitori. A, si legge nella nota, “il sindaco e l'assessore del PD entrano nelle scuole elementari del paese e regalano undi Walter(sì, proprio lui) dal titolo 'La più bella del mondo', in cui si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi".