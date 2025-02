Anteprima24.it - Buca le gomme dell’auto alla ex, lei lo riprende e lo fa arrestare

Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono lasciati lo scorso novembre ma lui non ne vuol saper di farla finita. Siamo a Napoli. Lui è del Vomero e ha 41 anni mentre lei è una 45enne residente nel centro. La vittima ha già denunciato lo stalker che in questo periodo l’ha più volte aggredita e minacciata. Il 41enne in un’occasione le ha anche danneggiato l’auto.L’ultimo episodio la scorsa notte. La donna chiama il 112. L’ex è tornato sotto casa e le ha forato le. La 45enne è stata coraggiosa e senza farsi vedere – nascondendosi tra le tende della finestra del proprio appartamento che dà sulla strada – ha filmato tutta la scena. Intervengono i carabinieri della compagnia Napoli centro che acquisiscono il video dallo smartphone e iniziano le indagini. Poche ore dopo i militari trovano l’uomo e la perquisizione permette di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico verosimilmente utilizzato perre gli pneumatici.