Btp Più guida per l’uso | a chi conviene e quanto rende

NEL MESE DEL COLLOCAMENTO del nuovo titolo di Stato dedicato alle famiglie, ovvero il Btp Più, con un rendimento in calo che rispecchia la discesa dei tassi pilotata dalla Bce, per chi è alla ricerca di un investimento di breve e medio-termine che minimizzi i rischi, e quindi non vuole puntare sull’azionario, la scelta, per non lasciare parcheggiata la liquidità sul conto corrente, può essere quella di sottoscrivere Bot o Btp oppure aprire un conto deposito. Ma qual è l’opzione migliore fatto salvo che esistono comunque altri strumenti finanziari sul mercato del risparmio gestito? Per aiutare i risparmiatori in questa scelta Facile.it (nella foto a destra l’ad Maurizio Pescarini), il sito di comparazione e mediazione online di prodotti assicurativi e finanziari, ha fatto comunque alcune simulazioni confrontando i possibili rendimenti dei titoli di Stato con quello dei più diffusi conti deposito.