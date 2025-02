Quotidiano.net - Bruxelles rinvia al 2027 il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere

propone dire di un anno, al, l'attuazione deldidel(Cbam) e di esentare dai suoi vincoli i piccoli importatori di merci. La proposta fa parte del pacchetto omnibus in arrivo mercoledì come parte della semplificazione della cosiddetta carbon tax. Secondo una bozza visionata dall'ANSA, la Commissione Ue intende spostare la data di inizio della vendita dei certificati Cbam ale introdurre una soglia a 50 tonnellate di prodotto per anno civile entro la quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, possono essere esentate dall'acquisto dei certificati di