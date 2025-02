Brooke Shields | chi è l’icona che rifiuta di invecchiare in silenzio

Leggi su .com

Life&People.itè una figura che ha segnato la cultura pop sin dalla sua infanzia; la sua vita è un mosaico di successi, sfide e rivelazioni. Nata nel 1965 a New York, inizia la sua carriera come modella a soli undici mesi, raggiungendo la notorietà mondiale all’età di tredici anni con il controverso film “Pretty Baby”, dove interpreta una giovane prostituta. Questo ruolo dà il via a una carriera lunga e variegata, che la vede passare da icona di bellezza ad attrice rispettata e madre di due figlie. Ma chi è davvero, al di là dei riflettori e delle prime pagine?Un memoir che sfida i pregiudiziIl suo ultimo libro autobiografico, “is not allowed to get old”, si preannuncia come una delle opere più audaci e provocatorie della sua carriera. In questo memoir, uscito a gennaio, l’attrice affronta il tema dell’invecchiamento con un candore disarmante, sfidando i pregiudizi e le aspettative sociali che gravano sulle donne.