Brindisi, tragico incidente: chi era Marco Molfetta, il papà 34enne morto davanti agli occhi del figlio

Unstradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 febbraio aè costato la vita a un uomo di 34 anni, residente a Mesagne. Il giovane padre era alla guida della sua Ford Focus con a bordo ildi 14 anni quando, per cause ancora da accertare, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale.Per il conducente non c’è stato nulla da fare: rimasto schiacciato sotto la vettura, è stato estratto dai soccorritori che ne hanno constatato il decesso. Il, seduto accanto a lui, è uscito miracolosamente illeso ma sotto shock dopo aver assistito alla tragedia. L’adolescente è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo e, sebbene non avesse riportato ferite, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.