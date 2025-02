Oasport.it - Brignone sferra l’allungo al Sestriere. Gut-Berhami non molla, ma Kvitfjell potrebbe essere decisiva

Leggi su Oasport.it

Federicaera arrivata alcon un po’ di preoccupazione per le sue condizioni, con l’influenza dei giorni precedenti che l’aveva fortemente debilitata, ma è poi uscita dalla tre giorni sulle nevi italiane con addirittura 190 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami ed un primo importantissimo allungo nella lotta per la Coppa del Mondo generale.Un doppio capolavoro quello della valdostana, autrice di una fantastica doppietta nei due giganti in programma. Nonostante i problemi di salute,è stata fenomenale, dimostrando ancora una volta una superiorità schiacciante in questa specialità rispetto al resto del mondo. Negli ultimi dieci giganti disputati, Federica è salita sul gradino più alto del podio per ben sette volte (Mondiale compreso) e nelle altre tre occasioni è invece uscita.