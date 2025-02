Sololaroma.it - Brighton-Bournemouth, il pronostico di Premier League: tanti gol in vista

Lo spettacolo dellaè pronto immediatamente a tornare nonostante il weekend sia appena terminato. Domani infatti, martedì 25 febbraio, comincerà la ventisettesima giornata, valevole per un nuovo turno infrasettimanale, con i riflettori che saranno puntati sull’AMEX Arena, dove si affronteranno, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30.Padroni di casa che dopo due sconfitte consecutive sono riusciti a rialzarsi, conquistando altrettante vittorie nelle ultime partite disputate. I successi contro Southampton e Chelsea hanno dimostrato una grande verve offensiva ed una solidità difensiva per il, che ha siglato ben 7 reti senza subirne nemmeno uno.Quello con ilsarà un match molto importante, con le due formazioni che sono in lotta per un posto in Europa e andranno a caccia dei tre punti.