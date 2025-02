Movieplayer.it - Bridget Jones: Un amore di ragazzo, un tuffo sensuale con cagnolino nella clip esclusiva

Leggi su Movieplayer.it

Colpo di fulmine bagnato per la vedovain: Undi, quarto capitolo della saga romantica, al cinema dl 27 febbraio. Un toy boy in arrivo per la miticanel nuovo capitolo della saga,: Undi, dal 27 febbraio al cinema con Universal Pictures. Facciamo la conoscenza del toy boy in questionedel film offerta da Movieplayer.it, dove vediamo l'aitante Leo Woodall che si ruffa vestito in una vasca per salvare un tenerosotto gli occhi di Renée Zellweger. Quarto capitolo del franchise tratto dai popolari romanzi di Helen Fielding, il film vede la texana Renée Zellweger di nuovo nei panni della pasticciona sognatrice, oggi vedova del suo Mark .