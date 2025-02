Quotidiano.net - Borse europee incerte dopo voto tedesco: scenari in Germania

Leggi su Quotidiano.net

il, con gli investitori che esaminano i possibiliche si aprono in. Se da un lato l'esclusione dal Parlamento di liberali e Bsw consente la formazione di un governo a due tra conservatori e socialdemocratici, dall'altro i partiti principali (Cdu-Csu, Spd e Verdi) non dispongono per pochi seggi della maggioranza dei due terzi necessaria per rivedere i limiti costituzionali alla spesa pubblica, lasciando all'estrema sinistra di Linke e all'Afd una minoranza di blocco. Francoforte azzera i rialzi, Londra sale dello 0,1% mentre Parigi perde lo 0,6%, Milano lo 0,2% e Madrid lo 0,05%. Frena anche l'euro che riduce i rialzi sul dollaro allo 0,2%, a quota 1,048. Stabili i rendimenti dei titoli di Stato, con il Bund fermo al 2,466% e il Btp al 3,548% mentre lo spread si mantiene stabile a 108 punti base.