Borsa | Francoforte sale +08% dopo il voto tedesco

Quotidiano.net - Borsa: Francoforte sale (+0,8%) dopo il voto tedesco

Avvio in netto rialzo per ladiche ilin Germania non ha riservato sorprese, assegnando la vittoria ai cristiano democratici guidati da Friedrich Merz, che ora promette di dare ai tedeschi un governo in tempi rapidi. Il listinoavanza dello 0,82% mentre sono poco mosse le altre Borse europee con Parigi che cede lo 0,19% e Londra che avanza dello 0,06%.