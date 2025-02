Donnapop.it - Boom! Un ex tronista di Uomini e Donne fidanzato con una ballerina di Amici: ecco chi sono

Undie una star didi Maria De Filippi insieme? Avete capito bene!Dopo la fine della sua relazione con Carola Carpanelli, Federico Nicotera ha ritrovato l’amore e il suo cuore sembra essere tornato a battere per una persona che tutti conosciamo bene: Isobel Kinnear,di. I due si sarebbero già fidanzati da tempo e, secondo le ultime indiscrezioni, sembrano essere una coppia molto affiatata.A fare luce sulla loro storia ci ha pensato Alessandro Rosica, che ha pubblicato sui social il primo scatto della coppia, rivelando l’intimità e la complicità che li lega. L’immagine ritrae Federico e Isobel durante una serata insieme a cena, e il loro sorriso e la vicinanza non lasciano dubbi sul fatto che tra loro sia scoccata una scintilla romantica.Scoppia l’amore tra due protagonisti famosi diLa storia tra Federico Nicotera e Isobel Kinnear ha sorpreso i fan, che non avrebbero mai immaginato che due volti così noti del mondo della televisione si sarebbero uniti.