Bonus bollette: cos'è, requisiti, limite Isee e come richiederlo

Il, gestito dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è un’agevolazione destinata alle famiglie in difficoltà economica e a chi si trova in condizioni di disagio fisico. Riguarda le forniture di energia elettrica, gas e acqua e può variare in base alla composizione del nucleo familiare e ai consumi. Le cose da sapere., chi ne può beneficiareBollettini di pagamento e contatori dell’energia elettrica (Imagoeconomica).Ilviene riconosciuto automaticamente alle famiglie che rispettano determinatieconomici e familiari. Per beneficiare delè necessario avere unentro i seguenti limiti: 9.530 euro per famiglie con fino a tre figli a carico; 20 mila euro per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.