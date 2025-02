Lanazione.it - Bombe d’acqua e terreno molle. Stadio: la ‘palificazione’ rallenta ma il Comune resta fiducioso

Firenze, 24 febbraio 2025 – I lavori alla Fiesole stanno andando a rilento? Grazie alle immagini suggestive realizzate con un drone da un fotografo pilota certificato che mostrano la curva sotto i ferri e che La Nazione è in grado di pubblicare il problema potrebbe riguardare nel dettaglio, i 136 pali trivellati che dovranno sorreggere la fondazione della gradinata e della copertura della nuova curva. Qui le operazioni sembrano essere un po’ indietro rispetto ai tempi. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che qualche aggiustamento di date può essere stato causato per leche hanno resoile quindi difficile la palificazione. Una variabile imprevedibile per le ditte che hanno cantierizzato loFranchi per la sua riqualificazione tanto attesa. Ma soprattutto i cambi di programma che saranno resi noti con il nuovo cronoprogramma sono dovuti alla convivenza tra i lavori e le partite che la Viola continua a disputare in casa.