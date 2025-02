Oasport.it - Bolelli/Vavassori battono i temibili Khachanov/Rublev a Dubai dopo un folle super tie-break

Buona la prima aiDuty Free Tennis Championships 2025 per Simoneed Andrea: la coppia italiana, accreditata della quarta testa di serie, nel torneo di doppioa all’esordio i russi Karened Andrey, sconfitti al match tieper 5-7 6-3 16-14 in un’ora e 37 minuti di gioco sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti.Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno i vincitori della sfida, in programma domani, tra gli ellenici Pavlos e Petros Tsitsipas, in tabellone con una wild card, ed il neerlandese Robin Haase ed il tedesco Hendrik Jebens, coppia che haato le qualificazioni.Nel primo set i servizi dominano per cinque game, poi nel sesto i russi si portano sul 40-0, ma non chiudono e gli azzurri risalgono la china, fino a giungere al deciding point, che regala ilalla coppia italiana.