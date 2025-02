Blur | To the End al cinema solo dal 24 al 26 febbraio

Leggi su Cinefilos.it

: To the End, aldal 24 al 26Adler Entertainment è lieta di portare nelle sale italiane dal 24 al 26l’atteso documentario musicale: To the End, incentrato su una delle band simbolo del Brit Pop, i.Il lungometraggio diretto da Toby L. (veterano dell’industria musicale e nel 2022 alla regia del documentario Liam Gallagher – Knebworth 22) descrive lo straordinario ed emozionante ritorno deiall’inizio del 2023, catturato durante l’anno in cui fecero un ritorno a sorpresa con il loro primo disco in 8 anni, l’acclamato album n. 1 “The Ballad of Darren”, e durante i preparativi per due concerti sold out nel Wembley Stadium di Londra.Damon Albarn at Wembley Stadium inTo The End (Credit Altitude)Arricchito da filmati esclusivi che alternano performance live dei brani più iconici, momenti in studio e vita on the road,: To The End è un ritratto profondo di una delle band inglesi più longeve e influenti e che ha lasciato un segno indelebile nella cultura britannica e mondiale, noncome gruppo, ma anche grazie alle sperimentazioni sonore portate avanti negli anni dal poliedrico Albarn.