Notizia fresca giunta in redazione:Secondo quanto riferito, il Chelsea sta guardando ilo e si stanno preparando a fare unaper ildelnella prossima finestra di trasferimento estivo.Ihanno urgente bisogno di rinforzi difensivi, specialmente nella posizione di centrocampo, con il club che non portava uno durante la finestra di trasferimento di gennaio.Wesley Fofana è stato afflitto da ferite dal suo arrivo a Stamford Bridge, mentre Axel Disasi ha fatto un prestito a Aston Villa, e Trevoh Chalobah è stato ricordato dal suo prestito a Crystal Palace per colmare il divario.“Non ha un indizio di Af ** King sul calcio!” – Di quale dei suoi ex manager sta parlando Cristiano Ronaldo?Il Chelsea deve chiaramente rafforzarsi in diverse aree chiave quest’estate, con la difesa centrale, il portiere e il centro-alimentazione sono le priorità migliori.