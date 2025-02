Ilrestodelcarlino.it - Blocco del traffico in Emilia Romagna per lo smog da bollino rosso: quando e per chi

Bologna, 24 febbraio 2025 –dain. L’allerta nelle provincene era già scattata sabato 22 febbraio ma da oggi le misure verranno estese anche alle città romagnole. Pertanto fino a mercoledì 26 febbraio incluso in tutta la regione saranno in vigore limitazioni ulteriori, fra cui lo stop dei veicoli fino ai diesel Euro 5 compresi.vengono attivate le misure emergenziali Misure emergenziali anti-: cosa comportano Le misure strutturali sempre attivevengono attivate le misure emergenziali Le misure straordinarie vengono attivatel'Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) accerta che i livelli di Pm10 (ovvero le polveri fini quindi particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo) hanno superato il limite giornaliero per tre giorni consecutivi rispetto ai valori di riferimento.