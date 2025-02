Iodonna.it - Blazer strutturati, completi sartoriali e maxi gonne. Il cast femminile del film regala un ritratto composito ed eclettico della femminilità e dello stile contemporaneo

Leggi su Iodonna.it

Non si vive di sola Hollywood. Sebbene l’industria cinematografica statunitense eserciti un dominio e un fascino con pochi eguali, negli ultimi anni il cinema italiano è cresciuto ad un ritmo costante e poderoso. Anche sul fronte dei look da red carpet, una componente da non sottovalutare nella promozione di una pellicola. Ne sono un esempio i recenti outfit sfoggiati daldelFollemente, il nuovo successo del regista Paolo Genovese. Claudia Pandolfi in lacrime per le vittime di bullismo: «Mi dispiace per il vostro dolore» X Ilcorale, che si inoltra nella mente di un uomo e di una donna al primo appuntamento, ha come protagoniste alcune delle attrici più note ed eleganti del panorama italiano.