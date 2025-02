Ilfattoquotidiano.it - Bindi: “Meloni? È in politica per Borsellino, ma il suo governo ha dato una stretta alla possibilità d’intercettare i reati spia delle condotte mafiose”

“La mafia di oggi è la mafia di sempre e sta esprimendo la sua natura più raffinata con la violenza a bassa intensità e la capacità di ottenere i propri obiettivi non con le bombe ma con la complicità”. Così l’ex ministra Rosyintervenendo al convegno Dem ‘Lotta alle mafie ecorruzione al centro della. Far vivere i valori della Costituzione’ organizzato dal dipartimento Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza.ha criticato una presidente del Consiglio che ha dichiarato di aver iniziato la propria attivitàdopo la morte di Paoloma che “con il suomodifica la legge sugli appalti che andava modificata ma in tutt’altra direzione” oppure che interviene “sull’intercettazione dei” che permettono di contrastare la criminalità organizzata.